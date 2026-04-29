Comunali a San Calogero, sfida a tre candidati per la poltrona di sindaco

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Alle elezioni comunali di San Calogero tre le liste in campo: Nicola Brosio e Michele Maccarone candidati contro l’uscente Giuseppe Maruca



SAN CALOGERO – Le voci della vigilia dicevano tre, e tre sono rimasti i candidati alle prossime elezioni comunali. Giuseppe Maruca riparte da dove aveva lasciato. Sindaco uscente, lista “Libertà”, cinque anni da difendere più che da raccontare. Non promette strappi o rivolgimenti. Si affida a ciò che ha fatto e lo rimette sul tavolo. È una candidatura di continuità, ma anche di verifica: o convince, o chiude. Dall’altra parte torna Nicola Brosio. Non è una novità, è un ritorno.

Cinque anni fuori dal palazzo, abbastanza per osservare, non abbastanza per disperdersi. Riprende in mano “Insieme per crescere” con la naturalezza di chi quel terreno lo conosce e prova a riallacciare un filo che, a suo dire, non si è mai davvero spezzato.

La sua è una presenza che riporta equilibrio nella contesa, con un bagaglio amministrativo già sperimentato e una rete che, nel tempo, non si è dissolta. Non rinnega il passato, lo assume come base. E lo rilancia, con l’idea di dare continuità a un percorso che guarda al futuro senza cancellare ciò che è stato.

A completare il quadro c’è Michele Maccarone. Non ha un passato da difendere, ma uno spazio da conquistare. Si presenta con “Amministrare Insieme – San Calogero – Calimera” e prova a inserirsi tra due blocchi già riconoscibili. Punta sul rinnovamento, sulla distanza dai protagonisti di ieri. È la carta dell’alternativa, tutta da giocare.

IL RITORNO DI NICOLA BROSIO: “RIPRENDEREMO UN PERCORSO CHE NON SI E’ MAI VERAMENTE INTERROTTO

Ma torniamo a Brosio. Questi si propone di riprendere “un discorso” interrotto e riallacciare i fili di un progetto di sviluppo elaborato nel tempo e proteso al futuro.

«La mia candidatura – ha affermato – nasce dalla volontà di riprendere un percorso che non si è mai davvero interrotto, ma che oggi ha bisogno di essere rilanciato con forza e chiarezza. San Calogero merita continuità nelle idee, ma anche uno slancio nuovo, capace di trasformare il lavoro costruito negli anni in un progetto concreto di sviluppo. Vogliamo ricucire i fili di una visione condivisa, fondata su legalità, trasparenza e partecipazione, restituendo ai cittadini un ruolo centrale nelle scelte. Il futuro del paese non si improvvisa: si costruisce con competenza, responsabilità e ascolto».

IL SINDACO USCENTE GIUSEPPE MARUCA CI RIPROVA: “ABBIAMO CAMBIATO IL VOLTO DEL PAESE”

Dal canto suo, Maruca ha affermato: «Abbiamo lavorato incessantemente, giorno dopo giorno, portando a casa degli ottimi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Quando parlo di cambiamento, mi riferisco a opere tangibili: penso all’inaugurazione della Casa della Cultura, un presidio di socialità e crescita intellettuale che mancava da troppo tempo; penso al Centro Sportivo, che oggi è diventato il vero fiore all’occhiello della nostra cittadina, un punto di riferimento per i giovani e per le famiglie. Ma non c’è solo il decoro: abbiamo affrontato problemi strutturali decennali, come i lavori di collettamento delle acque bianche, fondamentali per la sicurezza idrogeologica, e l’ampio piano di strade asfaltate che ha restituito dignità e sicurezza alla nostra viabilità urbana e rurale».

MICHELE MACCARONE PUNTA SULLA DISCONTINUITA’: “VOGLIAMO COSTRUIRE UN’AMMINISTRAZIONE APERTA”

Punta invece sulla totale discontinuità con gli ultimi 15 anni Michele Maccarone: «Vogliamo costruire un’amministrazione aperta, in cui i cittadini possano essere protagonisti delle scelte. La partecipazione popolare non deve essere uno slogan, ma un metodo di lavoro concreto e quotidiano». Curiosità: l’unico elenco completo è quello di Brosio. La squadra di Maruca è monca di un elemento, mentre Maccarone si è fermato a otto consiglieri.

Tre candidati, tre storie diverse, tre modi opposti di stare in campo. Continuità, ritorno, rottura. Non servono altre definizioni. Il resto lo faranno i cittadini. Non le parole, ma il voto.

LE LISTE E I CANDIDATI CONSIGLIERI

AMMINISTRARE INSIEME

Candidato a sindaco: Michele Maccarone

candidati consiglieri:

Roberto Arruzzo

Giuseppe Barone

Isabella Coniglio

Romina Formica

Pietro Iannello

Francesco Massara

Federica Ranieli

Caterina Rugolo

Francesco Zucco

INSIEME PER CRESCERE

Candidato a sindaco: Nicola Brosio

Candidati consiglieri:

Mario Calzone

Maria Contartese

Saverio Currà

Franco Muzzopappa

Mimmo Paglianiti

Marcello Preiti

Pasquale Ranieli

Giusy Razza

Franco Scuteri

Gregorio Sposaro

Domiziano Ventrici

Michele Zinnà

LIBERTA’

Candidato a sindaco: Giuseppe Maruca

Candidati consiglieri: