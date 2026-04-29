Blackcircles.it consolida la propria crescita nel 2025

MILANO (ITALPRESS) – Blackcircles.it, azienda e -commerce multimarca del Gruppo Michelin, a più di due anni dalla fondazione, conferma la propria crescita sul mercato italiano, chiudendo un 2025 con risultati oltre le aspettative. L’azienda ha registrato un incremento del 140% in termini di vendite, a testimonianza di un modello di business che sta generando un crescente interesse sul mercato italiano. Un ruolo chiave è stato giocato dalla qualità dell’esperienza offerta agli utenti: Blackcircles.it, si legge in una nota, “si è infatti distinta per un servizio clienti eccellente e per una piattaforma intuitiva, progettata per semplificare significativamente il processo di acqui sto dei pneumatici. Un risultato che trova conferma anche nelle recensioni online: Blackcircles.it registra un punteggio medio di 4.8/5 su Google Reviews, con quasi 800 recensioni, e di 4.7/5 su Trustpilot (871 recensioni), di cui l’87% a 5 stelle”.

“Siamo fieri e soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2025, che confermano non solo l’apprezzamento da parte dei consumatori ma anche la fiducia e la soddisfazione dei nostri centri di montaggio partner – commenta Emanuele Quattrin, amministratore delegato Blackcircles.it -. Vediamo infatti come sempre più clienti scelgano la comodità di acquistare pneumatici online, in particolare con il servizio di montaggio incluso, per ottimizzare ulteriormente i tempi e godere di un’esperienza completa. Blackcircles offre una rete di rivenditori professionali e specializzati, con un servi zio di alta qualità che il cliente apprezza. Aver centrato gli obiettivi di crescita prefissati è un traguardo importante, ma anche uno stimolo a continuare a investire per migliorare ulteriormente l’esperienza offerta ai nostri clienti”. Il 2026 è partito con slancio: il primo trimestre segna una crescita di oltre il 70% in termini di volumi rispetto all’anno precedente, confermando un’accelerazione significativa del business.

Tra le priorità per il 2026, conclude la nota, “oltre a confermare il trend di crescita, particolare attenzione sarà dedicata all’espansione della rete di centri di montaggio, per offrire una copertura ancora più capillare sul territorio, fornire agli automobilisti un livell o di scelta e comodità sempre maggiore e posizionare Blackcircles come punto di riferimento all’interno del panorama eCommerce italiano”.

– ufficio stampa Michelin Italiana –

(ITALPRESS).