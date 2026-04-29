Cinema, a Vittorio Storaro il Premio Speciale Cinecittà David 71

Roma, 29 apr. (askanews) – Sarà conferito a un maestro internazionale del cinema italiano, il grandissimo autore della cinematografia Vittorio Storaro, il Premio Speciale Cinecittà David 71, promosso da Cinecittà in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano, dedicato alle personalità che con la propria opera hanno contribuito all’immagine del cinema italiano e di Cinecittà nel mondo.

Il Premio Speciale David Cinecittà sarà consegnato al Maestro Storaro durante la cerimonia di premiazione dei Premi David di Donatello mercoledì 6 maggio, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà.

Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura, ha dichiarato: “Il Premio Speciale Cinecittà David 71 a Vittorio Storaro è un tributo a un Maestro che ha saputo scrivere con la luce, trasformando la tecnica in poesia visiva e portando l’eccellenza del nostro Paese sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Celebriamo un artista che incarna perfettamente l’anima di Cinecittà e dell’Italia: un connubio straordinario di creatività, sapienza artigiana e innovazione. La sua dedizione alla conservazione del patrimonio filmico, inoltre, testimonia l’amore per la nostra cultura, assicurando che la bellezza delle opere del passato continui a ispirare le generazioni future”.

Per il presidente di Cinecittà Antonio Saccone “la firma di Vittorio Storaro si riconosce senza scritte o titoli. Basta vedere un fotogramma di “Novecento”, di “Apocalypse Now”, de “L’ultimo imperatore”, per sapere chi ci ha messo quella luce e quei colori. Sapere che ha lavorato ad alcuni capolavori dentro la nostra Cinecittà ci emoziona. Ma non solo: la sua passione per la sopravvivenza del patrimonio cinematografico, per la conservazione e il restauro, sono opere altrettanto importanti che questo cineasta ci ha dato. Cinecittà quindi non può che essere orgogliosa di celebrare questo suo concittadino, che rappresenta al meglio i valori per cui ogni giorno lavoriamo”.

Ha dichiarato l’amministratore delegato di Cinecittà Manuela Cacciamani: “Il premio speciale Cinecittà David è concepito per sottolineare l’importanza delle persone, che sono ciò che fa grande nel mondo il nome e il marchio di Cinecittà. E quando parliamo di immagine, in pochi come Vittorio Storaro hanno creato immagini così grandiose, luminose e belle, da far invidiare Cinecittà e il cinema italiano, come un tempo succedeva alle corti estere con gli artisti del rinascimento. Vittorio Storaro è un artista, un bene culturale vivente, e con la sua opera di direttore della fotografia ha illuminato e colorato i sogni di registi, di film memorabili, e soprattutto i nostri sogni. Cinecittà è nota per la genialità dei suoi artisti/artigiani in tutto il pianeta. Questa meritata fama, è dovuta anche a ciò che ha fatto questo poeta dell’immagine, e a lui va il nostro premio, e il nostro grazie”.

Secondo Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, “il riconoscimento Speciale Cinecittà David 71 all’autore della fotografia Vittorio Storaro rappresenta per l’Accademia del Cinema italiano un grande onore e il modo più bello per festeggiare un immenso talento e, con lui, un anniversario speciale, i cinquant’anni di “Novecento”, il capolavoro di Bernardo Bertolucci. La fotografia e la luce del maestro Storaro hanno scolpito per sempre nel nostro immaginario quella traversata magistrale attraverso la Storia d’Italia, dalla Grande Guerra al fascismo alla Liberazione visti con gli occhi degli umili, i contadini e i braccianti. E con il respiro dell’umanità. Grazie anche per questo”.

Vittorio Storaro, nasce a Roma il 24 giugno del 1940 e si forma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Debutta come direttore della fotografia con “Giovinezza giovinezza” di Franco Rossi cui seguono oltre settanta film: in Italia lavora con Bernardo Bertolucci, Dario Argento, Giuseppe Patroni Griffi, Giuliano Montaldo, Luca Ronconi; all’estero ha dato luce ai film di Francis Ford Coppola, Woody Allen, Carlos Saura, Richard Donner, Alfonso Arau, Paul Schrader.

La notorietà internazionale esplode nel 1979 con “Apocalypse now” di Francis Ford Coppola che gli vale il primo dei suoi tre premi Oscar vinti. Gli altri due arrivano con “Reds” di Warren Beatty e “L’ultimo imperatore” di Bernardo Bertolucci. Nella sua carriera Storaro ha vinto anche un Grand Prix a Cannes, un Efa, un BAFTA, un Emmy, un Premio Goya, l’Excellence Award a Locarno, un David di Donatello e otto Nastri d’Argento. È stato inoltre insignito di cinque lauree honoris causa da altrettante Accademie di Belle Arti. Ha insegnato per dieci anni Scrivere con la Luce all’Accademia delle arti e delle scienze dell’immagine dell’Aquila e conduce seminari in Cinematografia. Ambisce al riconoscimento legislativo del diritto d’autore per tutti gli Autori della Cinematografia nel mondo.