Lavoro, Fumarola: Cisl giudica decreto Governo positivamente

Roma, 29 apr. (askanews) – “Abbiamo giudicato positivamente questo provvedimento sulla base di quello che abbiamo ascoltato in conferenza stampa, quindi attendiamo di leggere compiutamente il testo definitivo per fare poi delle valutazioni più di merito”. Così la leader della Cisl, Daniela Fumarola, a margine della presentazione del concertone del primo maggio.

“Intanto, ci sembra un ottimo risultato quello di aver fissato un principio: il trattamento economico complessivo dei contratti comparativamente più rappresentativi, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale – ha detto – significa che al di sotto del Tec, di questo trattamento, non è salario degno. Questo per noi è un risultato importante perché lo abbiamo chiesto più volte al Governo e conferma ancora una volta che la buona contrattazione, che è quella che copre circa il 95% dei lavoratori, è quella da prendere a riferimento. Tutto ciò che al di sotto significa che è un contratto, un salario non degno e, quindi, è una contrattazione in dumping”.