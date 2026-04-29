San Antonio elimina Portland, Boston sconfitta da Philadelphia in gara-5: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Suona il tamburo al Frost Bank Center di San Antonio. L’ormai celebre rituale che accompagna le vittorie degli Spurs scandisce i festeggiamenti per la qualificazione alle semifinali di Western Conference, che mancavano dal 2017. La serie contro i Portland Trail Blazers si chiude sul 4-1 con il punteggio in gara-5 di 114-95. Padroni di casa sempre in vantaggio, con un margine massimo di 28 punti.

Protagonista il solito Victor Wembanyama, autore di 17 punti, 14 rimbalzi e sei stoppate. Positiva anche la prestazione di De’Aaron Fox con 21 punti, mentre Julian Champagnie ne aggiunge 19, due in più di Dylan Harper. Gli Spurs affronteranno la vincente della serie tra i Denver Nuggets e i Minnesota Timberwolves con questi ultimi in vantaggio per 3-2.

A una vittoria dalla qualificazione anche i Boston Celtics che però subiscono la sconfitta in Gara 5 contro i Philadelphia 76ers, capaci di imporsi per 113-97 al TD Garden. A meno di tre settimane da un’appendicectomia d’urgenza che lo ha messo fuori gioco per la fine della stagione regolare e l’inizio dei playoff, il centro dei Sixers Joel Embiid realizza 33 punti e 8 rimbalzi, con 12/23 dal campo. “È stato dominante. Soprattutto nel secondo tempo “, le parole di Tyrese Maxey, autore di 25 punti e 10 rimbalzi.

Non sono bastati i 24 punti e 16 rimbalzi di Jayson Tatum a Boston che cercherà di chiudere la serie a Philadelphia in Gara 6 giovedì sera, mentre Gara 7, se necessario, si giocherebbe di nuovo a Boston sabato.

È sul 3-2 anche la serie tra New York e Atlanta. I Knicks passeggiano e vincono Gara 5 per 126-97. A prendersi la scena è Jalen Brunson, che realizza 39 punti. Bene anche OG Anunoby (17 punti e 10 rimbalzi) e Karl-Anthony Towns (16 punti, 14 rimbalzi e sei assist). I Knicks hanno bisogno di un’altra vittoria per raggiungere il secondo turno per la quarta stagione consecutiva, prolungando così la loro striscia più lunga dal 2000, quando centrarono la nona qualificazione di fila.

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