Volvo Trucks, un impegno costante verso un futuro a zero emissioni

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks Italia conferma la sua partecipazione a Transpotec Logitec 2026, l’appuntamento di riferimento per l’autotrasporto e la logistica, in programma presso Fiera Milano dal 13 al 16 maggio 2026. Presso il Padiglione 18 (Stand K12 M19), il brand svedese presenterà una visione integrata del trasporto moderno, dove la sostenibilità ambientale si sposa con una produttività senza compromessi.

L’esposizione di quest’anno ruota attorno alla capacità di Volvo Trucks di rispondere alle sfide operative dei trasportatori con soluzioni concrete e personalizzate. I riflettori saranno puntati su due pilastri tecnologici. FH WonderFuel: La meraviglia di guidare e il piacere di risparmiare: l’eccellenza del rendimento, più che un prodotto, una vera e propria configurazione strategica. WonderFuel rappresenta l’insieme di tecnologie e servizi Volvo volti a massimizzare l’efficienza energetica.

Ogni dettaglio, dalla catena cinematica alla gestione del software, è ottimizzato per estrarre il massimo valore da ogni goccia di carburante, riducendo i costi operativi e l’impatto ambientale nelle missioni quotidiane. Per l’occasione, una livrea che si ispira alla tradizione guardando al futuro. FH Aero Gas-Powered: la sintesi perfetta tra aerodinamica d’avanguardia e carburanti alternativi. Grazie al design della cabina Aero, che riduce la resistenza all’aria e alla motorizzazione a gas, questo veicolo offre una soluzione pronta per il lungo raggio.

Alimentato da biogas garantisce una significativa riduzione delle emissioni di CO2, mantenendo inalterate le doti di coppia, autonomia e guidabilità che hanno reso celebre la gamma FH. “Il nostro impegno costante ha una visione strategica a lungo termine: vogliamo far evolvere l’attività dei nostri partner verso una mobilità responsabile e sostenibile, offrendo valore concreto, dal lungo raggio alla cantieristica”, dichiara Giovanni Dattoli, Managing Director di Volvo Trucks Italia.

Lo stand Volvo Trucks non sarà solo una vetrina di mezzi, ma un hub esperienziale per i professionisti del settore. Area VR (Virtual Reality): attraverso l’uso di visori di ultima generazione, i visitatori potranno immergersi in un viaggio tecnologico alla scoperta delle tecnologie più avanzate dei nostri motori del futuro. Volvo Trucks Shop: uno spazio dedicato agli appassionati e ai professionisti del settore, dove sarà possibile acquistare il merchandise ufficiale e i prodotti della collezione lifestyle del brand.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

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