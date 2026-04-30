Cotec Italia, Fabiola Giannotti nuova presidente

Roma, 30 apr. (askanews) – L’Assemblea dei Soci della Fondazione Cotec ha nominato Fabiola Gianotti nuova Presidente. Fisica italiana riconosciuta a livello mondiale, secondo quanto riporta un comunicato dal 2016 al 2022 è stata Direttore Generale del CERN di Ginevra, prima donna in questo ruolo e unica ad essere stata nominata per due mandati completi.

“Una nomina di grande valore per la Fondazione, che avviene in vista del prossimo Summit COTEC Europa – si legge – appuntamento centrale per il dialogo tra Italia, Spagna e Portogallo sui temi dell’innovazione e delle grandi trasformazioni in atto, che si terrà a Venezia il prossimo 17 giugno”.

“La Fondazione esprime alla nuova Presidente la più profonda gratitudine per aver accolto questo incarico. La sua autorevolezza – prosegue il comunicato – la sua visione e il suo straordinario percorso scientifico e istituzionale rappresentano un riferimento prezioso per il proseguimento delle attività di Cotec e per il rafforzamento della cultura dell’innovazione nel nostro Paese”.