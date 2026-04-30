Detroit e Houston allungano la serie nei playoff Nba, Cleveland sul 3-2

ROMA (ITALPRESS) – Cleveland fa un passo in più verso la semifinale play-off di Conference. Houston e Detroit, invece, si salvano dall’eliminazione e allungano la serie. Sono serviti i 45 punti (record di franchigia nei play-off) di Cade Cunningham ai Pistons per battere 116-109 gli Orlando Magic e regalarsi Gara 6. Mai in svantaggio e avanti di 15 lunghezze all’inizio dell’ultimo quarto, la testa di serie numero 1 resiste al tentativo di rimonta di Orlando che si porta sul -3 grazie alla sesta tripla di Paolo Banchero (anche per lui 45 punti). Una sconfitta che evoca più di un fantasma per i Magic. La rimonta di Detroit nel 2003, da testa di serie numero 1 contro Orlando, ottava forza del tabellone come oggi, fu infatti la prima delle sette occasioni in questo secolo in cui una squadra Nba è riuscita a ribaltare uno svantaggio di 3-1 in una serie playoff. Orlando avrà un secondo match point venerdì, proprio come i Los Angeles Lakers, battuti in Gara 5 per 99-93 dagli Houston Rockets che risalgono così dallo 0-3 al 2-3.

Nessuna squadra è mai riuscita a vincere una serie di play-off da uno svantaggio di 0-3 e solo in quattro sono riuscite a forzare Gara-7. Houston è ancora in corsa, nonostante l’assenza di Kevin Durant. Jabari Smith Jr segna 22 punti, Tari Eason ne aggiunge 18, mentre ai Lakers non basta la prestazione di LeBron James, autore di 17 dei suoi 25 punti nel secondo tempo. Sorride Cleveland dopo la vittoria per 125-120 che porta i Cavs sul 3-2 contro i Toronto Raptors. Dennis Schroder realizza 11 dei suoi 19 punti nell’ultimo quarto, mentre Evan Mobley mette a referto due triple decisive nell’ultimo periodo chiudendo con 23 punti. Decisivi anche i contributi di James Harden (23 punti) e Donovan Mitchell (19). Sull’altro fronte RJ Barrett è il miglior realizzatore con 25 punti (e 12 rimbalzi), davanti a Ja’Kobe Walter (20) e Jamal Shead (18). Allarme per Brandon Ingram che lascia la partita nel secondo quarto a causa di un’infiammazione al tallone destro. Sarà da valutare per Gara 6 di venerdì. Un primo match point per Cleveland.

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