Hyundai lancia Pleos Connect, infotainment con IA e OTA

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai Motor Group presenta Pleos Connect, nuovo sistema di infotainment progettato per un’esperienza di bordo più connessa e aggiornata nel tempo. La piattaforma si basa su tre elementi: intuitività, sicurezza e apertura verso servizi esterni, con un’interfaccia ispirata ai dispositivi mobili e aggiornamenti software over-the-air. Il debutto è previsto a maggio in Corea sulla nuova Hyundai Grandeur, con successiva diffusione globale su modelli del Gruppo, tra cui Hyundai Ioniq 3. L’obiettivo è equipaggiare circa 20 milioni di veicoli entro il 2030, includendo anche i marchi Kia e Genesis. Pleos Connect introduce un cockpit digitale con due display principali: uno schermo centrale panoramico suddiviso tra informazioni di guida, applicazioni e barra rapida, e uno slim display davanti al conducente con dati essenziali. L’interazione combina comandi touch e fisici per ridurre le distrazioni, con funzioni gestuali per gestire le finestre in modo rapido. La navigazione è stata riprogettata con un approccio data-driven, che semplifica grafica e menu e consente una configurazione modulare dello schermo. Le indicazioni si basano su dati di traffico in tempo reale, con aggiornamenti continui del percorso e visualizzazione intuitiva delle informazioni principali. Al centro del sistema c’è Gleo AI, assistente vocale basato su modelli linguistici avanzati, capace di comprendere comandi contestuali, gestire richieste multiple e controllare funzioni del veicolo come climatizzazione e navigazione. Il sistema riconosce anche la posizione di chi parla all’interno dell’abitacolo per eseguire comandi mirati.

Completa l’ecosistema l’App Market, piattaforma aperta a servizi di terze parti, con contenuti multimediali e applicazioni accessibili direttamente dall’auto. Il progetto prevede un’estensione progressiva delle funzioni e il coinvolgimento degli sviluppatori tramite strumenti dedicati. Pleos Connect rappresenta un passaggio nella strategia del Gruppo verso veicoli definiti dal software e servizi di mobilità integrati.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

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