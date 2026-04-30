Range Rover completa la serie delle edizioni esclusive ispirate a Londra

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Range Rover ha svelato il completamento della serie esclusiva di edizioni a tema londinese, che celebrano il lusso, il carattere e l’originalità britannici. L’intera gamma è ora disponibile: la Range Rover Evoque Hoxton Edition, la Range Rover Velar Belgravia Edition e la Range Rover Sport Battersea Edition si uniscono alla nuova Range Rover Westminster Edition. Incarnando lo spirito distintivo dei quartieri più influenti nel cuore della capitale britannica, ciascuna edizione è realizzata con dettagli che esaltano il design impareggiabile, la raffinatezza eccezionale e la ricca tradizione proprie di ogni Range Rover. Range Rover è il brand di SUV di lusso britannico per eccellenza, celebre per trarre ispirazione dalle tradizioni e dai paesaggi più iconici del Paese. Londra, in particolare, ha sempre rappresentato una fonte d’ispirazione per Range Rover per dare forma ad alcune delle sue espressioni più esclusive: la Range Rover Linley Edition, presentata a Park Lane nel 1999, incarnava la sofisticatezza di Mayfair, mentre la collaborazione per il 50° anniversario del brand con il sarto di Savile Row, Henry Poole & Co. celebrava l’influenza sartoriale londinese intrecciando un tessuto personalizzato ispirato agli interni originali della Range Rover. La cultura del lusso e le istituzioni storiche di Londra sono state costantemente parte integrante della storia di Range Rover, e ora quattro nuove edizioni esclusive offrono espressioni contemporanee di Londra. Ciascuna edizione è disponibile nella versione ibrida plug-in, con un’autonomia in modalità elettrica fino a 118 km, sufficiente per soddisfare i percorsi giornalieri medi delle persone con zero emissioni, per una guida quasi silenziosa.

“Questa serie di edizioni ispirate a Londra rappresenta un’espressione contemporanea del dialogo duraturo tra la capitale e il brand Range Rover. Ogni quartiere da cui abbiamo tratto ispirazione è servito da musa vibrante, scelto per il suo ricco patrimonio britannico, la sua iconica architettura moderna o il suo ruolo di epicentro della scena creativa londinese. Attraverso la nostra maestria nel design dei materiali, abbiamo cercato di racchiudere lo spirito di questi quartieri culturalmente significativi attraverso dettagli curati e raffinati in ogni edizione, declinati su tutta la gamma Range Rover” dice Hannah Custance Range Rover Materiality Senior Manager.

foto: ufficio stampa JLR Italia

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