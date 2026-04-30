Tennis, Sinner: “Jodar mi ha spinto al limite”

Roma, 29 apr. (askanews) – “Jodar mi ha spinto fino al limite: è un giocatore incredibile. Era la prima volta che l’ho affrontato. Le prossime volte saprò cosa aspettarmi”. Così Jannik Sinner dopo il match contro il 19enne spagnolo Jodar che gli è valso la semifinale a Madrid. “Sono molto felice – ha proseguito – una partita di grande qualità. Nel secondo set ho avuto un po’ di fortuna, ma ora pensiamo al prossimo turno. Essere in semifinale per la prima volta vuol dire tanto”. Sinner si è voluto congratulare con Rafael Jodar al termine del quarto di finale. Sul vetro della telecamera, il numero 1 al mondo ha scritto: “What a player”