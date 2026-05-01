M5S, Conte annuncia il rientro: intervento ok, sono convalescente

Roma, 30 apr. (askanews) – “Vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative. Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. Non vedo l’ora”. Lo ha scritto sui suoi canali social il leader del M5S, Giuseppe Conte, a pochi giorni dall’annuncio della sospensione dei suoi appuntamenti pubblici per questioni di salute.