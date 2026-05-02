Atletica, tre staffette azzurre qualificate per i mondiali

Roma, 2 mag. (askanews) – Tre su cinque è il bottino della prima giornata delle World Relays a Gaborone (Botswana), l’evento che qualifica per i Mondiali di Pechino 2027. La Nazionale italiana a trazione femminile centra i pass iridati per la 4×100 donne, la 4×400 donne e la 4×400 mista. Tutto rimandato a domani, invece, per la 4×100 maschile e per la 4×100 mista che avranno una nuova chance finendo ai primi due posti delle due serie di domani (altrimenti potranno qualificarsi il prossimo anno tramite le liste stagionali 2027). La scena è per Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, seconde in batteria, quindi qualificate senza dover ricorrere ai ripescaggi, e capaci del terzo tempo italiano di sempre nella 4×400 femminile con 3:24.46 a 100 giorni esatti dagli Europei di Birmingham. A segno anche una 4×100 donne che guarda già al futuro: Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Margherita Castellani (debutto a 17 anni e 173 giorni) e la capitana Zaynab Dosso festeggiano con 42.94, seconde in batteria dopo la squalifica della Gran Bretagna (ma sarebbero entrate in ogni caso). Profumo di Cina anche per la 4×400 mista con Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti e Eloisa Coiro (3:10.60 terzi in batteria). Queste tre staffette torneranno domani in pista per le finali alla ricerca di piazzamenti di prestigio e, nel caso della mista, un posto tra le prime sei varrebbe la qualificazione all’Ultimate Championship di Budapest a settembre. Missione Mondiale, invece, per la 4×100 maschile oggi fuori dalle migliori (Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto Desalu, Chituru Ali 38.74) e per la 4×100 mista (Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi, Irene Siragusa 40.96) quinte nelle rispettive batterie. Domenica dalle 14 (diretta tv su RaiSport) in uno stadio nazionale del Botswana infuocato di passione (e di gradi centigradi, oltre 25) con le tribune strapiene dai sostenitori degli idoli locali. (Foto Grana/Fidal)