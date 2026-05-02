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Dazi, Schlein “Governo reintegri Fondo Auto e chieda forte risposta Ue a Trump”

| 2 Maggio 2026 15:04 | 0 commenti

Dazi, Schlein “Governo reintegri Fondo Auto e chieda forte risposta Ue a Trump”

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CHIETI (ITALPRESS) – “Trump ha annunciato l’aumento dei dazi sulle auto europee al 25%. Per l’Italia sarebbe un colpo durissimo, abbiamo 5 miliardi di esportazioni di auto verso gli Stati Uniti. Il governo reintegri immediatamente il fondo per l’automotive di cui ha tagliato l’80%, e chieda in Europa una risposta forte, unitaria, a questi dazi. Bisogna convincere Trump a fermarsi perchè sta danneggiando enormemente tutte le economie, anche quella americana”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa per le elezioni amministrative a Chieti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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