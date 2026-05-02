Dazi, Schlein: Governo reintegri immediatamente fondo per l’automotive

Roma, 2 mag. (askanews) – “Trump ha annunciato di aumentare i dazzi sulle auto europee al 25 per cento”. Lo ha sottolineato Elly Schlein, leader del Pd, in una dichiarazione a margine di una iniziativa per la campagna di Giovanni Legnini, candidato sindaco a Chieti per il centrosinistra.

“Per l’Italia – ha spiegato – sarebbe un colpo durissimo. Abbiamo 5 miliardi di esportazioni di auto verso gli Stati Uniti. Il Governo reintegri immediatamente quel fondo per l’automotive di cui ha tagliato l’80 per cento. Chieda in Europa una risposta forte, unitaria a questi dazi”.

“Bisogna convincere Trump a fermarsi – ha concluso Schlein – perché sta danneggiando enormemente tutte le economie, anche quella americana”.