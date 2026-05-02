La cantautrice calabrese Bambina trionfa nel contest del concerto del Primo maggio

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L’artista calabrese originaria di Paludi sale sul podio di 1MNEXT 2026. Bambina vince il contest dedicato ai nuovi talenti, conquistando il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma

COSENZA – C’è un pezzetto di Calabria, e più precisamente di Paludi, sul gradino più alto del podio di 1MNEXT 2026. La cantautrice Bambina ha trionfato nel prestigioso contest dedicato ai nuovi talenti, conquistando il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma in Piazza San Giovanni.

Con il suo brano “Dove vuoi”, l’artista originaria del borgo cosentino ha convinto la giuria tecnica, superando le colleghe Cainero e Cristiana Verardo e portando la voce del Sud nel cuore della Capitale.

NELLE CANZONI DI BAMBINA LE RADICI E UNA NUOVA NARRAZIONE DEL SUD

L’orgoglio delle radici e la nuova narrazione del Sud. Per Bambina, la vittoria non è solo un traguardo personale, ma un’occasione per rivendicare l’identità artistica della sua terra. In una intervista, rilasciata a margine della premiazione, la cantautrice ha sottolineato con forza la sfida di fare musica partendo dalla Calabria: «Quello del musicista è uno dei lavori più sottovalutati, ancora oggi, soprattutto al sud», ha dichiarato. «Io sono calabrese e ci sentiamo dire spesso: ‘Ma quindi di lavoro cosa fai?’».

BAMBINA E IL “MESTIERE” DI CANTAUTRICE E CANTASTORIE

Contro questo pregiudizio, Bambina oppone la dignità del “mestiere” di cantautrice e cantastorie, un lavoro che lei stessa porta avanti con dedizione, parallelamente all’insegnamento. La sua vittoria si inserisce in un momento di grande fermento per la musica meridionale: «È una cosa meravigliosa che stia ritornando il dialetto», ha spiegato l’artista, che ha recentemente iniziato a scrivere nella sua lingua madre.

«Vedere tanti artisti del Sud — Sicilia, Calabria, Puglia — è bello perché finalmente riusciamo a far sentire la nostra voce. Si sta riscrivendo la narrazione del Sud attraverso una nuova onda cantautorale».

LA CANTAUTRICE CALABRESE E LA FORMAZIONE PRESSO IL CET DI MOGOL

Il successo al contest organizzato da iCompany è il coronamento di una formazione rigorosa. Bambina, dopo le radici a Paludi, si è formata al Saint Louis College of Music di Roma e presso il CET di Mogol.

Il suo palmarès, già prima del Primo Maggio, parlava chiaro: Primo posto al Festival Nazionale dei Conservatori 2024; Vittoria al Firenze Suona Contest 2025; Secondo posto al Premio Mia Martini 2019 (sezione Emergenti). Se i singoli “Musa” e “Na vita fa” avevano già attirato l’attenzione della critica (con passaggi su Rai Radio 2), è con “Dove vuoi” che Bambina raggiunge una piena consapevolezza artistica. Il brano è un invito ad ascoltarsi, a superare le paure e a scegliere la propria direzione con autenticità. Oggi, quella direzione l’ha portata da Paludi direttamente davanti a migliaia di persone a Roma, dimostrando che il talento calabrese non solo è vivo, ma è pronto a guidare il nuovo cantautorato italiano.