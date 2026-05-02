Si è sciolto a Napoli il sangue di San Gennaro

Napoli, 2 mag. (askanews) – A Napoli si è ripetuto il prodigio

dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Si è rinnovato,

infatti, il ‘miracolo’ nel sabato che anticipa la prima domenica

di maggio.

Alle 17.04 l’annuncio che ha fatto scattare l’applauso e lo

sventolio di fazzoletti bianchi dei fedeli che stanno dando vita

alla processione dei cosiddetti degli ‘Infrascati’ prendendo il

nome dai copricapo che indossavano i religiosi.

L’avvenuto prodigio è stato annunciato sulla soglia del sagrato

della Cattedrale in via Duomo da dove la processione proseguirà

fino alla Basilica di Santa Chiara.