Si è sciolto a Napoli il sangue di San Gennaro

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Napoli, 2 mag. (askanews) – A Napoli si è ripetuto il prodigio
dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Si è rinnovato,
infatti, il ‘miracolo’ nel sabato che anticipa la prima domenica
di maggio.
Alle 17.04 l’annuncio che ha fatto scattare l’applauso e lo
sventolio di fazzoletti bianchi dei fedeli che stanno dando vita
alla processione dei cosiddetti degli ‘Infrascati’ prendendo il
nome dai copricapo che indossavano i religiosi.
L’avvenuto prodigio è stato annunciato sulla soglia del sagrato
della Cattedrale in via Duomo da dove la processione proseguirà
fino alla Basilica di Santa Chiara.
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