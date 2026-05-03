Francia, Mélenchon annuncia candidatura alle presidenziali del 2027

Roma, 3 mag. (askanews) – Dopo le candidature del 2012, 2017 e 2022, Jean-Luc Mélenchon si lancia nuovamente nella corsa all’Eliseo. Il leader e fondatore di La France insoumise (LFI) ha confermato le sue ambizioni in vista delle elezioni presidenziali francesi nella serata di domenica durante il telegiornale delle 20 su TF1. Lo conferma il sito del quotidiano francese Le Figaro.

Quanto all’ipotesi che si profilino altre candidature a sinistra, Mélenchon ha spiegato che “è tutto a posto, c’è una squadra, un programma e un unico candidato”. Che per diventare tale anche formalmente dovrà provvedere alla raccolta di 150mila firme di sostegno da parte dei cittadini.