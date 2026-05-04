Tennis, Mattarella ai campioni di Davis e BJK: vi vedrò a Roma ma non sono talismano

Roma, 4 mag. (askanews) – ”Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner che continuano i successi. Adesso aspettiamo con fiducia gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, non soltanto per Sinner, ma per tutti voi. Io mi auguro di aspettarvi e anche di vedervi. Ringrazio per l’invito del presidente della Federazione. Non vorrei sembrare un talismano, che non sono…” Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione del ricevimento delle squadre nazionali di tennis vincitrici nel 2025 della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis.