Tennis, sorteggio IBI26 a piazza del Popolo. Onorato: le stelle a Roma

Roma, 4 mag. (askanews) – Cerimonia di sorteggio degli Internazionali Bnl d’Italia 2026 a Roma, in piazza del Popolo, location d’eccezione. Alla presenza del direttore del torneo, Paolo Lorenzi, dei giocatori Iga Swiatek (in rappresentanza della WTA) e di Felix Auger Aliassime (in rappresentanza degli ATP), è stato svelato il tabellone degli IBI 2026.”Non sappiamo più cosa inventarci per fare in modo che il tennis sia sempre più centrale a Roma – ha detto l’assessore allo sport e ai grandi eventi, Alessandro Onorato -. Sono enormi le ricadute economiche e occupazionali di questo grande evento sportivo”.”Stiamo lavorando affinché lo sport sia avvicinato a tutti. E il campo da tennis in piazza del Popolo permette proprio questo: la possibilità di vedere le prequalificazioni gratuitamente, vedere da vicino i grandi campioni del tennis, coinvolgere le scuole, i ragazzi. Il tennis in una delle più belle piazze del mondo”, ha concluso Onorato.