Toyota consolida la sua posizione di leader tra gli importatori

ROMA (ITALPRESS) – In un mercato italiano in crescita anche ad aprile dell’11,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con 155.210 immatricolazioni, il Gruppo Toyota chiude il primo quadrimestre con un risultato che consolida la sua posizione di leader tra gli importatori: 11.373 registrazioni ad aprile – che portano il totale dei primi quattro mesi a 44.693 unità – e una quota di mercato complessiva del 7,3%, con una leggera flessione in termini di quota rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-0,3 pp) ma un aumento dei volumi di circa il 7% e con una mix di vendite a privati di circa il 70%.

“Ottimi risultati anche questo mese, in un mercato in fase di crescita e trasformazione e in un contesto generale di grande incertezza, che consolidano la forza della proposta multi-tecnologica ed in particolare del successo della gamma Full Hybrid – si legge in una nota -. Anche ad aprile e nel primo quadrimestre Toyota si conferma leader indiscusso del mercato ibrido con una quota relativa di circa il 40% e con tre modelli ai primi tre posti, con Aygo X in testa seguita da Yaris Cross e Yaris. Tra questi va sottolineata la forte crescita dei Aygo X che nei primi quattro mesi di lancio ha fatto registrare oltre 13.000 unità, confermandosi il modello Toyota più venduto, costantemente sul podio del suo segmento di riferimento e nella top ten assoluta in Italia”.

“Grazie anche al determinante contributo di Aygo X e degli altri modelli in gamma pensati per la migliore mobilità urbana, Toyota si conferma anche il primo brand in ben 15 città (Roma, Milano, Monza, Bergamo, Imperia, Varese, Lecco, Macerata, Biella, Latina, Pordenone, Prato, Viterbo, Savona e Isernia) – prosegue la nota -. Nel mercato Premium, anche questo salito di circa il 6% ad aprile con 27.184 unità, il brand Lexus con 471 immatricolazioni e una quota del 1,7%, in sostanziale equilibrio rispetto all’anno precedente, consolida la sua posizione nell’alto di gamma grazie principalmente al SUV compatto LBX, stabilmente sul podio della sua categoria con una quota superiore all’11 per cento nei primi quattro mesi”.

“Toyota chiude anche il mese di aprile e il primo quadrimestre del 2026 al primo posto tra gli importatori. Un ottimo risultato, che conferma i nostri obiettivi di consolidamento, soprattutto in un periodo di incertezza generale e di trasformazione del nostro settore. La grande qualità e affidabilità di tutti i nostri modelli rappresenta una soluzione rassicurante per un mercato in transizione come quello di oggi in cui il valore garantito nel tempo è un elemento determinante. Così come la grande efficienza e i consumi ridotti dei nostri Full Hybrid costituiscono un grande punto di forza, viste le oscillazioni del costo del rifornimento”, afferma Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia.

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