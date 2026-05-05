Auto: mercato aprile +11,6%, Stellantis +14%

Milano, 4 mag. (askanews) – Il mercato italiano dell’auto chiude aprile in crescita a doppia cifra. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le immatricolazioni sono state 155.210, in aumento dell’11,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi quattro mesi dell’anno il mercato è salito a 640.083 unità, con un progresso del 9,8% rispetto al stesso periodo 2025.

Tra i principali gruppi, Stellantis, sulla base di dati Dataforce registra una crescita delle immatricolazioni ad aprile del 14% a 48.808 auto (44mila esclusa Leapmotor +4,6%) con una quota in aumento al 31,4% (+0,7 pp). Nei primi 4 mesi la crescita è del 15,7% a 206.609 unità e una quota del 32,2% (+1,6 pp). Il podio della top ten del mese è tutto di marchi del gruppo: a guidare la classifica è Fiat Panda, seguita da Jeep Avenger e Leapmotor T03.

La spinta principale arriva da Fiat, primo marchio in Italia con 16.009 immatricolazioni, in aumento del 31% e una quota del 10,3%. Nel gruppo Stellantis crescono anche Opel (+19,6%), mentre calano Peugeot (-7,5%), Citroen (-5,2%), Jeep (-4,3%), Alfa Romeo (-33,1%) e Lancia (-14,4%). Maserati resta su volumi ridotti, con 69 immatricolazioni, in flessione del 57,9%. Il brand Leapmotor distribuito attraverso la joint venture con il gruppo cinese, totalizza nel mese 4.496 immatricolazioni (+1.300%).

Il gruppo Volkswagen registra 25.071 immatricolazioni, il 16,1% del mercato, con una crescita del 7,1%. Il risultato è sostenuto da Audi (+15,5%), Skoda (+17,3%) e Cupra (+18,7%), mentre Volkswagen cresce dell’1% e Seat arretra del 25,4%. Nei primi quattro mesi il gruppo tedesco sale dell’8,8% a 100.802 unità.

Renault-Dacia si attesta a 14.832 immatricolazioni, con una quota del 9,6% e un lieve calo dello 0,4%: Renault cresce dell’1,8%, Dacia scende del 2,3%. Nel cumulato gennaio-aprile il gruppo arretra dell’8,9%, a 60.672 unità, penalizzato soprattutto dal calo di Dacia.

Toyota, includendo Lexus, immatricola 11.840 auto, in aumento del 6,3% e con una quota del 7,6%. Bmw-Mini cresce del 6,2% a 8.518 unità, mentre Mercedes accelera del 31,7% a 5.578 immatricolazioni. Hyundai-Kia registra invece 7.037 unità, in calo del 7,4%, con Hyundai in flessione del 36,3% e Kia in crescita del 25,6%.

Tra i marchi a maggiore crescita spiccano i costruttori cinesi. Byd arriva a 4.572 immatricolazioni, quasi triplicando i volumi (+171,7%) e salendo al 2,9% del mercato. Omoda/Jaecoo del gruppo Chery raggiunge 3.857 unità (+310,8%), Mg (Saic) sale del 6,6% a 5.851 immatricolazioni. Tesla resta invece su numeri contenuti, con 422 immatricolazioni ad aprile, in calo del 5,4%, pur mantenendo nel quadrimestre una crescita del 23,6%.