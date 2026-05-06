Calcio, Malagò incontra la Lega di B: “Contesto positivo”

Roma, 6 mag. (askanews) – Giovanni Malagò prende tempo ma lascia intendere che la strada verso una possibile candidatura alla presidenza della Figc è sempre più concreta. A margine dell’incontro con i club della Serie B, il presidente del Coni usa toni distesi e anche una battuta per descrivere il confronto: “È come se vai a un ristorante e gli chiedi come si mangia”.

Malagò definisce il faccia a faccia “interessante, divertente”, sottolineando il clima costruttivo con interlocutori in parte già ben conosciuti e in altri casi meno, ma comunque legati da rapporti personali consolidati. Al centro del confronto, spiega, il momento attuale del calcio italiano e soprattutto una serie di idee e riflessioni emerse durante il dialogo con i rappresentanti della Lega Serie B.

Il numero uno del Coni entra poi nel merito dei contatti con il presidente della Serie B, Paolo Bedin, incontrato già in due occasioni nelle scorse settimane: prima a Milano dopo l’assemblea della Lega Serie A e successivamente a Roma, quando Bedin gli ha presentato un documento programmatico. “Molte di quelle cose sono condivise – chiarisce Malagò – lo dico senza alcuna logica elettorale, ma è anche un po’ un libro dei sogni”.

Nel corso dell’incontro, prosegue, sono state individuate alcune priorità, senza però volerle esplicitare pubblicamente per rispetto del lavoro delle componenti coinvolte. “Molti hanno fatto riflessioni sulle mie idee – aggiunge – il contesto mi è sembrato decisamente positivo, pur senza poter dare un giudizio definitivo. Saranno loro a farlo”.

Sulla possibile discesa in campo per la guida della Federcalcio, Malagò conferma che il tema è stato affrontato direttamente. “Qualcuno mi ha fatto questa domanda, considerando che ci sarebbero già i numeri per portare avanti la candidatura, viste le manifestazioni di Serie A, allenatori, calciatori e anche altri soggetti”. Tuttavia, invita alla prudenza: “Questo è un mondo in cui basta mancare di rispetto a una componente per perdere qualcosa”.

Infine, il presidente del Coni fissa i prossimi passaggi: venerdì è in programma l’incontro con la Lega Pro, tappa decisiva prima di eventuali scelte ufficiali. “Aspettiamo venerdì – conclude – poi formalizzeremo le questioni”.