Area urbana cosentina, fondi per la messa in sicurezza del territorio

2 minuti per la lettura

Fondi statali per la messa in sicurezza degli edifici e delle strade e la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio, cinque milioni per Rende.

COSENZA – Un intervento che mira alla prevenzione del rischio idrogeologico, la sicurezza urbana e la tutela delle comunità locali. È stato pubblicato dal capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno il decreto con l’assegnazione di cospicue risorse ai Comuni per investimenti riguardanti la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Per la Calabria risultano complessivamente 271 istanze, per un valore di quasi 245 milioni di euro destinati. Nel dettaglio, ai comuni della provincia di Cosenza sono destinati quasi 97 milioni di euro. Nell’area urbana di Cosenza spiccano Rende che ottiene 5 milioni di euro di finanziamenti e Montalto Uffugo con la metà della cifra. Da segnalare anche Zumpano (999.500 euro), Mendicino (2,3 milioni di euro) e Marano Principato (998,500 euro).

LE PAROLE DI PIERPAOLO IANTORNO

Rende ottiene il massimo dei fondi disponibili (il criterio di base era il numero di abitanti). Soddisfazione espressa dall’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Iantorno. «L’iter per l’ottenimento dei finanziamenti è partito sostanzialmente sin dall’insediamento dell’amministrazione comunale guidata da Sandro Principe. Un’occasione importante per la salvaguardia del territorio che abbiamo colto», ha spiegato Iantorno. Nel dettaglio 4 milioni e duecentomila euro saranno destinati alle strade e alle opere accessorie e 800mila euro al risanamento del versante del Paramuro nel centro storico nell’ottica di prevenzione del rischio idrogeologico.

«Sul fronte della manutenzione straordinaria delle strade in questi mesi abbiamo proceduto (e stiamo procedendo) con fondi comunali per una cifra complessiva di circa 1 milione e novecentomila euro. I finanziamenti statali ottenuti pertanto si inseriscono in un più ampio quadro di programmazione che il Comune sta portando avanti e rappresentano una grande opportunità per la messa in sicurezza del territorio rendese», aggiunge Iantorno.