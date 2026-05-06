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E’ morto il fondatore della Cnn Ted Turner, aveva 87 anni

| 6 Maggio 2026 18:00 | 0 commenti

E’ morto il fondatore della Cnn Ted Turner, aveva 87 anni

Top News Italpress, Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Ted Turner, fondatore dell’emittente statunitense Cnn, è morto oggi all’età di 87 anni. A riferirlo è la stessa emittente americana riportando un comunicato stampa della Turner Enterprises. L’imprenditore di Atlanta ha costruito un impero mediatico che comprendeva la prima superstazione via cavo e canali popolari per film e cartoni animati, oltre a squadre sportive professionistiche. Turner fu anche sportivo, filantropo e ambientalista. Si è sposato tre volte e la sua ultima moglie è stata l’attrice Jane Fonda da cui divorziò nel 2001. Ha avuto cinque figli dai precedenti matrimoni.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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