Luciano Ligabue live speciale per inaugurare l’Unipol Dome di Milano

Milano, 6 mag. (askanews) – Il Liga sarà protagonista de La prima notte – Music Opening Ceremony, uno show unico che inaugurerà stasera il palco dell’Unipol Dome nel quartiere Santa Giulia. Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia. Il cantautore di Correggio battezzerà il palco del nuovo tempio degli spettacoli live in città, dopo il debutto della location in occasione delle Olimpiadi invernali, come stadio del ghiaccio. Restano perplessità sulla logistica, per trasporti e parcheggi, e sui costi dell’imponente struttura. Per gestire l’afflusso di migliaia di spettatori, Comune e Atm hanno messo a punto un piano mobilità che prevede l’istituzione di una zona rossa e una gialla con divieti e limitazioni attorno all’Arena con un potenziamento del trasporto pubblico, con orari estesi e navette dedicate.

Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, Luciano Ligabue prosegue la sua cavalcata di successi con attesissimi 4 eventi a giugno negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano e con il gran finale nei principali palasport italiani da settembre, che partirà dall’Arena di Verona.

Le grandi feste partiranno dagli stadi a giugno: il 5 giugno allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia) si terrà la data zero Certe notti a Bibione a cui seguiranno i grandi eventi live Certe notti a Roma il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, Certe notti a Torino il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e Certe notti a Milano il 20 giugno (a un anno esatto da Campovolo 2025) allo Stadio San Siro di Milano (Sold out).

Le celebrazioni per il trentennale di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della carriera del Liga, e il ventennale del primo Campovolo proseguiranno a settembre e ottobre con un tour che si preannuncia imperdibile.

Da settembre il gran finale: 14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026.

In attesa dei live italiani, prosegue Certe notti in Europa, il tour partito il 1° maggio da Barcellona che toccherà anche Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.