David, Sossai: rappresento una generazione che vuole raccontare Paese

Roma, 6 mag. (askanews) – “Mi sento di rappresentare una generazione che sta nascendo e si sta imponendo con dei racconti sul Paese oggi, è quello che vogliamo fare, donare la possibilità al nostro Paese di vedersi, riflettere, anche ridere di quello che sta succedendo, come ci hanno insegnato i grandi maestri della commedia all’italiana, penso che come generazione ci sia questa esigenza”. Così Francesco Sossai, regista di “Le città di pianura”, sul red carpet dei 71esimi David di Donatello a Cinecittà prima della cerimonia di premiazione. Il film ha trionfato con otto premi su 16 candidature, tra cui il David al Miglior film e alla regia.