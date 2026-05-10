Scomparso Nicola Scarascia a Scanzano Jonico, ricerche in corso

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Nicola Scarascia, 50 anni, è scomparso da venerdì sera, 8 maggio 2026, a Scanzano Jonico. Carabinieri e unità cinofile impegnati nelle ricerche. Chiunque abbia informazioni contatti il 112

Apprensione nel Metapontino. I carabinieri della Compagnia di Policoro sono alla ricerca di Nicola Scarascia, 50 anni, scomparso dalle 20 di venerdì sera. L’allarme lanciato dai familiari nella mattinata di sabato 9 maggio 2026.

SCOMPARSO NICOLA SCARASCIA A SCANZANO JONICO

L’uomo vive in Germania ma da qualche giorno era tornato a Scanzano Jonico per lavorare in una costruzione di una parente. I carabinieri, agli ordini del maggiore Roberto Rampino, hanno controllato prima la casa dell’uomo e poi l’auto, una Volvo con targa tedesca. Sul posto anche i cani molecolati K9 del Gruppo lucano della Protezione civile di Bernalda e volontari del nucleo locale. Sentiti, ovviamente, per utili informazioni, anche i famigliari.

CHI HA INFORMAZIONI CONTATTI IL 112

La moglie e la figlia sono in arrivo dalla Germania. Al momento della scomparsa Nicola indossava una felpa celeste, un jeans ed uno smanicato nero. Porta i capelli lunghi legati dietro con un codino. Per ogni segnalazione è possibile contattare il 112.