I bimbi di Gaza al Moscerine Film Festival al Nuovo cinema l’Aquila a Roma

Roma, 7 mag. (askanews) – La Settima Arte non è mai stata in mani più preziose, quelle delle bambine e dei bambini registi sotto i 12 anni, del Moscerine Film Festival a Roma. La settimana della quinta edizione del festival, con la direzione artistica di Nina Baratta, è entrata nel vivo giovedì 7 maggio al Nuovo Cinema Aquila con la rassegna ‘Piccoli sguardi da Gaza’ con sei cortometraggi realizzati da bambini a Gaza.

“Un’occasione per riflettere su quanto il cinema possa essere al tempo stesso rifugio e voce – racconta Federica Alderighi, organizzatrice generale del Festival – capace di offrire un momento di evasione dalla realtà, ma anche di raccontarla attraverso lo sguardo di chi la vive. Dare accesso alle immagini significa restituire immaginazione, dignità e la possibilità di esistere come autori della propria storia”.

Ha aperto la rassegna il video ‘Exception’ di Ezzaldeen Shalh sull’esperienza del Gaza International Festival for Women’s Cinema (GIFWC). Sempre da Gaza il corto ‘Little Dodo’ di Batoul Khaled Talshnawi che sarà anche in concorso al Moscerine Film Festival ed è il racconto di una bambina tra le macerie.