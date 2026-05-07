Mattarella: superare solitudini per abbattere muri paura

Roma, 7 mag. (askanews) – “Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini”. È l’invito rivolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia al Quirinale per la consegna degli Attestati d’Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica.

“So bene che le cronache, il più delle volte, accendono i riflettori su episodi drammatici, su violenze e illegalità. Queste esistono e non vanno nascoste – ha ricordato il capo dello Stato -. Ma sarebbe una deformazione della realtà e della sua rappresentazione se queste potessero oscurare, addirittura rimuovere, le tante – ben più numerose – notizie positive”.

“Soltanto chi si chiude sempre di più in sé stesso può pensare che i comportamenti spregevoli siano più di quelli che recano fiducia”, osserva Mattarella aggiungendo che il vero “ostacolo” alla solidarietà è la “solitudine”. Per questo “conoscervi e raccontare, sia pur brevemente, le vostre storie è un momento di speranza”.