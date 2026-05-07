Torna Nuova Scena, il rap show che scova nuovi talenti

Milano, 6 mag. (askanews) – Nuova Scena, il rap show prodotto da Fremantle, torna solo su Netflix con la terza stagione ogni lunedì, a partire dal 22 giugno. Nove episodi, uno in più rispetto alle edizioni precedenti, con una giuria che si fa ancora più forte: accanto agli ormai iconici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si aggiunge Guè, altra leggenda della scena che alza il livello della competizione per scovare i nuovi talenti del rap italiano.

I primi quattro episodi – disponibili da lunedì 22 giugno – avranno una struttura totalmente rinnovata: i giudici si riuniranno nella prima puntata per le audition, che quest’anno apriranno la fase di selezione, alla ricerca dei migliori rapper emergenti, tra brani originali e battle di freestyle. Per completare lo scouting, infine, Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè ascolteranno nuove promesse della scena a Lugano, Bologna e Milano, affiancati da alcune icone urban.

Chi supererà le final audition verrà messo alla prova nei quattro successivi episodi – disponibili da lunedì 29 giugno – con sfide sempre più intense: cypher, una prova inedita sui sample, elemento di grande novità di questa edizione, videoclip e featuring. Solo i migliori accederanno alla finale di lunedì 6 luglio, in cui gli artisti si sfideranno per l’ultima volta e uno solo vincerà il premio di 100.000 euro.

La terza stagione di Nuova Scena, prodotta da Fremantle Italia, è scritta da Marco Curti, Matteo Lenardon, Paola Papa, Sonia Soldera, con Alessandra Colombo, Vincenzo Maiorana, Alessandra Tomaselli, per la regia di Alessio Muzi.

Le prime due stagioni di Nuova Scena hanno lasciato decisamente il segno: gli inediti dei concorrenti che sono arrivati alle fasi finali dello show (videoclip e finale) hanno raggiunto in totale quasi un miliardo di stream, considerando tutte le piattaforme musicali e social. Numeri che confermano come lo show sia ormai una delle vetrine più seguite per il rap italiano, capace di scovare nuovi e promettenti talenti.