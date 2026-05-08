Arnaldi vola al terzo turno degli Internazionali d’Italia, Djokovic subito out con Prizmic. Domani debutta Sinner

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi vola al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il sanremese mette insieme una splendida rimonta contro Alex de Minaur, testa di serie numero 6, e piega l’australiano con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4 in due ore e 57 minuti di gioco. Sesta vittoria in carriera contro un top ten per l’azzurro – dopo quelle su Rublev (due volte), Djokovic, Fritz e Ruud – che si guadagna il terzo turno con lo spagnolo Rafael Jodar, uscito indenne dall’esordio al Foro Italico con Nuno Borges.

Dino Prizmic elimina Novak Djokovic al secondo turno. Il croato, numero 79 del mondo, ha sconfitto in rimonta il 38enne serbo, numero 4 Atp e terza forza del seeding, al termine di una battaglia durata due ore e 15 minuti. 2-6 6-2 6-4 il punteggio in favore di Prizmic, che conquista la vittoria più prestigiosa della carriera eliminando il sei volte campione al Foro Italico, che era al debutto a Roma, dopo il “bye” del primo turno. Il croato ai sedicesimi di finale incontrerà il vincente della sfida tra Vit Kopriva e Ugo Humbert.

BASILETTI KO AL SECONDO TURNO

Finisce la corsa da sogno di Noemi Basiletti, sul rosso del Foro Italico, nel Wta 1000 degli Internazionali d’Italia 2026. La numero 427 del mondo, in tabellone principale dopo aver superato prequalificazioni e qualificazioni, dopo aver battuto Ajla Tomljanovic, 88 del ranking Wta, si è arresa oggi contro la testa di serie numero 7 del tabellone, la ucraina Elina Svitolina, col punteggio di 6-1 6-3.

DOMANI TOCCA A SINNER, SUL CENTRALE NON PRIMA DELLE 19

Un anno dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner torna agli Internazionali BNL d’Italia nuovamente da numero uno del mondo. Domani l’azzurro farà il suo esordio, dopo il “bye” del primo turno. Nel primo match della sessione serale, sul Campo Centrale, non prima delle 19, Sinner sfiderà l’austriaco Sebastian Ofner, 82 del ranking internazionale. Tra i due sarà la prima sfida nel circuito maggiore, ma Sinner ha già vinto in due set il precedente al livello Challenger, giocato a Ortisei nel 2019. Intanto, il numero uno della classifica Atp si è allenato quest’oggi sui campi in terra rossa del Foro Italico con il romano d’adozione Flavio Cobolli, numero 12 dell’ultimo ranking mondiale.

Grande attesa anche per gli altri azzurri: in gara domani Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Mattia Bellucci al maschile e Jasmine Paolini nel torneo femminile, in campo per il suo match di terzo turno. La campionessa in carica, numero 8 del mondo e nona forza del tabellone, scenderà in campo nel secondo match diurno sul Centrale, non prima delle 13, contro la belga Elise Mertens (22 del ranking Wta e testa di serie numnero 21). Quest’ultima è avanti 5-1 negli scontri diretti, con la toscana che si è aggiudicata l’ultimo (sull’erba di Eastbourne nel 2024) usufruendo del ritiro dell’avversaria. Cobolli, 12 del mondo e decimo favorito del tabellone, invece, farà il suo esordio, dopo il “bye” del primo turno, sulla BNP Paribas Arena nel terzo match di giornata dalle 11. Il romano affronterà il francese Terence Atmane, 51 del ranking Atp. Infine, Pellegrino sfiderà un altro transalpino, ovvero Arthur Fils, reduce dalla semifinale di Madrid e numero 15 del seeding; mentre Bellucci se la vedrà con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, 26esima testa di serie del tabellone.

– Foto IPA Agency –

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