Paola, tragedia in un lido, muore operaio 23enne

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L’incidente mortale in uno stabilimento balneare a Paola. La vittima, un giovane operaio di 23 anni, stava lavorando quando è avvenuto il drammatico schiacciamento. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica

PAOLA (Cosenza) – Ancora una tragedia sul lavoro in Calabria. Un ragazzo di 23 anni, di origini senegalesi, è morto questa mattina, sabato 9 maggio 2026, in uno stabilimento balneare di Paola mentre stava installando alcune attrezzature. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto schiacciato da una piattaforma in cemento durante le operazioni in corso nel lido.

PAOLA MUORE SUL LAVORO, IN UN LIDO, OPERAIO DI 23 ANNI

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e anche l’elisoccorso, ma per il 23enne non c’è stato nulla da fare.

Restano ora affidati agli accertamenti degli inquirenti i punti da chiarire sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

La zona è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e mettere in sicurezza l’area, mentre proseguono le indagini coordinate dalle autorità competenti. Nell’area dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e i tecnici dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e verificare eventuali responsabilità.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Paola, dove la notizia della morte del giovane si è diffusa rapidamente suscitando dolore e sgomento.