Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina 1,934 euro/litro, gasolio 2,026

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Prezzo medio dei carburanti in Italia in costante crescita, il diesel oltre quota due euro, la benzina poco sotto

ROMA – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,934 euro/litro per la benzina e 2,026 euro/litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,000 euro/litro per la benzina e 2,093 euro/litro per il gasolio.

Alcuni consigli pratici per cercare di ottimizzare i consumi e individuare i prezzi migliori e, quindi, risparmiare in un momento di costante ascesa del prezzo dei carburanti, tenuto anche conto degli sconti previsti dal Governo.