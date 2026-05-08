Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina 1,934 euro/litro, gasolio 2,026

1 minuto per la lettura
Prezzo medio dei carburanti in Italia in costante crescita, il diesel oltre quota due euro, la benzina poco sotto
ROMA – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,934 euro/litro per la benzina e 2,026 euro/litro per il gasolio.
Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,000 euro/litro per la benzina e 2,093 euro/litro per il gasolio.
Alcuni consigli pratici per cercare di ottimizzare i consumi e individuare i prezzi migliori e, quindi, risparmiare in un momento di costante ascesa del prezzo dei carburanti, tenuto anche conto degli sconti previsti dal Governo.
- Controllare sempre i prezzi self-service, che sono più bassi rispetto al servito, in questo modo si riuscirà a risparmiare anche se ciò vuol dire dover rifornire direttamente da soli.
- Utilizzare gli strumenti tecnologici moderni come la geolocalizzazione per individuare rapidamente i distributori con i prezzi più economici nelle tue immediate vicinanze.
- Nel caso si stia facendo un viaggio considera le variazioni regionali: alcune zone hanno prezzi più bassi.
- Approfittare delle app e dei siti di confronto per risparmiare fino a 10 euro per pieno scegliendo il distributore più conveniente.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA