Hormuz, Avs: se il Governo vuole inviare navi chieda voto Parlamento

Roma, 8 mag. (askanews) – “I ministri Tajani e Crosetto svolgeranno la loro audizione il prossimo mercoledì sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz: è ovvio che se intendessero inviare navi italiane in zona di guerra, ipotesi che noi di AVS contrastiamo fortemente, l’audizione non sarà sufficiente. In quel caso è necessario un voto delle aule parlamentari”. Lo dichiara la presidente dei deputati Avs Luana Zanella-