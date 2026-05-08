Infrastrutture, Salvini incontra il ministro giapponese Yasushi Kaneko

Roma, 8 mag. (askanews) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato questa mattina a Milano Yasushi Kaneko, ministro giapponese del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo. Secondo quanto riporta il Mit con una nota, tra i numerosi temi affrontati, il colloquio ha confermato la solidità dell’amicizia tra Italia e Giappone e la comune volontà di rafforzare collaborazione e cooperazione su infrastrutture strategiche e grandi opere.

Particolare attenzione, si legge, è stata dedicata alle opportunità di coinvolgimento delle imprese italiane e giapponesi in progetti infrastrutturali innovativi, con positive ricadute in termini di investimenti, sviluppo e creazione di nuovi posti di lavoro.

È stata anche l’occasione per un confronto su infrastrutture strategiche come il Ponte sullo Stretto, a conferma dell’interesse internazionale per un’opera così strategica e ambiziosa: in Giappone vantano una consolidata esperienza nel settore, basti pensare al grande ponte dello stretto di Akashi, secondo ponte sospeso più lungo al mondo.

Nel corso dell’incontro, conclude il Mit, è stato anche toccato il tema dell’Expo giapponese del 2027, ulteriore occasione per consolidare i rapporti tra i due Paesi.