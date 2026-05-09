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Internazionali d’Italia, Paolini spreca tre match point ed esce di scena. Alle 19 in campo Sinner

| 9 Maggio 2026 17:30 | 0 commenti

Internazionali d’Italia, Paolini spreca tre match point ed esce di scena. Alle 19 in campo Sinner

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico la 30enne toscana, nona testa di serie e campionessa in carica, cede a Elise Mertens per 4-6 7-6(5) 6-3 dopo due ore e 41 minuti di gioco. Una sconfitta con tanti rimpianti per l’azzurra, che nel secondo set ha sprecato tre match point sul 6-5 prima di cedere al tie-break. Con l’eliminazione al terzo turno, inoltre, la Paolini uscirà anche dalla top 10 Wta.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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