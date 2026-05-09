Internazionali d’Italia, Paolini spreca tre match point ed esce di scena. Cobolli, Bellucci e Pellegrino al terzo turno

ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico la 30enne toscana, nona testa di serie e campionessa in carica, cede a Elise Mertens per 4-6 7-6(5) 6-3 dopo due ore e 41 minuti di gioco. Una sconfitta con tanti rimpianti per l’azzurra, che nel secondo set ha sprecato tre match point sul 6-5 prima di cedere al tie-break. Con l’eliminazione al terzo turno, inoltre, la Paolini uscirà anche dalla top 10 Wta.

SINNER BATTE OFNER IN DUE SET E VOLA AL TERZO TURNO

“E’ una sconfitta dura, soprattutto per il punteggio, per come è andata . Ma lei è una grande giocatrice. È solida. Penso che abbia giocato molto bene i punti importanti. Io, a volte, avrei potuto essere un po’ più intelligente. Quindi è dura, ma è il tennis e può succedere”. Jasmine Paolini mastica amaro dopo l’eliminazione al terzo turno degli Internazionali d’Italia per mano di Elise Mertens, in un match dove l’azzurra ha sprecato tre match point nel secondo set, favorendo la rimonta della belga.

“Mi sentivo bene ma ho giocato in modo altalenante i match-point, specialmente il terzo: se tornassi indietro lo giocherei in maniera diversa, più aggressiva ma anche con tranquillità. È dura superare questa sconfitta perché sono in Italia. Avrei voluto giocare altre partite perché è bello farlo davanti a questo pubblico. Mi da energia, ma oggi non è bastato”. Essendo campionessa in carica, l’eliminazione di oggi la farà scivolare fuori dalle top 10. “E’ una conseguenza del livello espresso – ammette – Sto cercando di concentrami quando mi alleno fisicamente perché così posso recuperare il mio livello. Devo poi essere più lucida in certi momenti: il problema è che quest’anno non ho giocato tanti match di questo livello. Comunque già mi sento meglio rispetto ad un paio di mesi fa. Nella partita di oggi, al di là del risultato, in certi momenti mi sono sentita bene in campo, penso sia da questo che devo ripartire”.

COBOLLI, BELLUCCI E PELLEGRINO VOLANO AL TERZO TURNO

Flavio Cobolli avanza al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista romano doma in due set il francese Terence Atmane (n.51 Atp) e conquista la seconda vittoria in carriera nel torneo di casa, dopo quella del 2024 contro il tedesco Marterer: 7-6(1) 6-3, in un’ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con l’argentino Thiago Agustin Tirante, uscito indenne dalla sfida con la testa di serie numero 17 Cameron Norrie.

Avanza anche Mattia Bellucci. Il tennista di Busto Arsizio, dopo il successo all’esordio su Roman Andres Burruchaga, batte un altro argentino e si guadagna l’accesso al terzo turno al Foro Italico. L’azzurro, numero 80 Atp, sconfigge in rimonta Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 24, 5-7 6-2 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco e raggiunge il miglior risultato in carriera a Roma. Bellucci si giocherà un posto negli ottavi di finale con il lucky loser Martin Landaluce, che ha eliminato in due set il 37enne Marin Cilic con un doppio 6-4.

Continuano gli Internazionali d’Italia di Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, approfitta del ritiro dopo quattro game di Arthur Fils, per un problema fisico da definire, per centrare la qualificazione al terzo turno. Dopo il successo con Nardi all’esordio in un 1000 in carriera, Pellegrino si giocherà un posto negli ottavi di finale con Frances Tiafoe. Lo statunitense, testa di serie numero 20, ha superato 6-7(5) 6-3 6-2 Ignacio Buse.

SABALENKA ELIMINATA

Aryna Sabalenka subito fuori dagli Internazionali d’Italia 2026. La numero uno del mondo, eliminata ai quarti di finale un anno fa, viene sorpresa in rimonta al terzo turno dalla testa di serie numero 26 Sorana Cirstea. Qualche problema alla parte bassa della schiena per la bielorussa, costretta a chiamare un medical timeout nel terzo set, che si arrende 36enne rumena con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 in due ore e 13 minuti di gioco. Cirstea – che ha annunciato il ritiro al termine della stagione – avanza agli ottavi, dove incontrerà la ceca Linda Noskova, 13esima forza del tabellone e reduce dal successo per 6-1 6-3 sull’ucraina Oliynykova.

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