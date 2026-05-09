Papa a Napoli: serve presenza Stato, no spazio a malavita

Napoli, 8 mag. (askanews) – Di fronte a situazioni di disuguaglianza sociale, divario economico, gap tra centro e periferie, “realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l’azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata”. Così il Papa nell’incontro in piazza del Plebiscito, a Napoli, con la città partenopea.”In questo contesto – ha aggiunto – sono tanti i napoletani che coltivano il desiderio di una città riscattata dal male e guarita dalle sue ferite. Spesso si tratta di veri e proprio eroi del sociale, donne e uomini che si prodigano ogni giorno con dedizione, talvolta anche solo col portare avanti fedelmente il proprio dovere, senza apparire”.