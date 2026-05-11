Fico inaugura la nuova sede dell’ufficio del Collocamento Mirato di Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata oggi la nuova sede dell’ufficio del Collocamento Mirato di Napoli. L’evento di apertura, nei locali in via Beato Leonardo Murialdo 9 al Rione Luzzatti, nella zona Est del capoluogo, ha visto l’intervento del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, dell’assessora al Lavoro e alla Formazione professionale, Angelica Saggese, del direttore generale Lavoro e Formazione professionale, Paolo Gargiulo, e dell’avvocato Paolo Colombo, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

All’iniziativa hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni locali, del terzo settore, del mondo dell’imprenditoria e delle associazioni per i diritti delle persone con disabilità. La struttura comincerà ad erogare i servizi all’utenza a partire da giovedì 14 maggio. Le novità della nuova sede (diretta dal responsabile Antonio Sorrentino) riguardano i locali che sono più ampi e organizzati in maniera più razionale, c’è la possibilità di ampio parcheggio, gli uffici sono allocati al piano strada con scivoli per il superamento delle barriere architettoniche.

“Oggi è un giorno importante, con questa inaugurazione stiamo dimostrando che c’è un forte investimento nella pubblica amministrazione per garantire dei servizi pubblici, e siamo ancora più orgogliosi perché questi servizi sono destinati ad una platea con delle fragilità come gli utenti del Collocamento Mirato. A tutti loro va garantito il diritto al lavoro, e questi servizi possono aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro e delle imprese, ognuno con le proprie capacità ed attitudini” dice il governatore Fico. “L’apertura di questa nuova struttura rappresenta un segnale forte di attenzione verso l’inclusione lavorativa e la dignità della persona. Potenziare i servizi per il Collocamento Mirato significa abbattere le barriere che separano i lavoratori con disabilità dal mercato occupazionale. Il nostro obiettivo è fornire un aiuto concreto e percorsi di inserimento personalizzati per le persone con fragilità e maggiori difficoltà, affinché nessuno sia lasciato solo nella ricerca di un’opportunità”, aggiunge invece l’assessora Saggese.

Gli uffici del Collocamento Mirato si occupano di offrire informazioni e consulenza sui requisiti per l’iscrizione alla lista speciale, rilasciare tutte le certificazioni previste dalla legge, fare colloqui per definire il profilo socio-lavorativo del disabile, comunicare le offerte di lavoro, redigere le graduatorie, individuare le aziende disponibili e i relativi obblighi occupazionali, gestire le pratiche amministrative per l’avviamento al lavoro. Nella stessa giornata ha avuto luogo una sessione di recruiting con grandi aziende del territorio, per le persone individuate tra gli iscritti nelle liste del Collocamento Mirato, che hanno potuto affrontare un colloquio con i selezionatori delle aziende aderenti: Leonardo, Novartis, Accenture, Fincantieri, Gargiulo&Maiello – Ideabellezza e Comep Srl.

– Foto xc9/Italpress –

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