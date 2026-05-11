Hantavirus, il Ministero della Salute: “Rischio basso ma serve la massima cautela”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute ha attivato le procedure di monitoraggio e prevenzione per l’hantavirus “Andes” (ANDV), a seguito di un focolaio internazionale che ha coinvolto una nave da crociera e alcuni voli aerei. Sebbene il rischio per la popolazione italiana sia considerato “molto basso” dagli esperti della rete Dispatch e dell’ECDC, le autorità hanno adottato il principio di massima cautela.

L’allerta è scattata in particolare per quattro passeggeri diretti in Italia, che avevano viaggiato su un volo dal Sudafrica ai Paesi Bassi lo scorso 25 aprile, lo stesso mezzo su cui era presente un caso confermato. Per queste persone è stata già attivata la quarantena fiduciaria e la sorveglianza attiva.

Il Ministero ha inoltre definito le linee guida per ospedali e laboratori: il virus può trasmettersi tra esseri umani attraverso fluidi corporei o contatti stretti e prolungati. Per questo motivo, chiunque sia entrato in contatto con i passeggeri della nave MV Hondius (sbarcati alle Canarie) o con casi accertati dovrà osservare una quarantena di sei settimane. Al momento, il roditore che funge da serbatoio naturale del virus non è presente in Italia, e i rari casi registrati nel nostro Paese in passato sono sempre stati legati a viaggi all’estero.

SCHILLACI “NESSUN PERICOLO DA HANTAVIRUS IN ITALIA”

“Stiamo lavorando a una circolare perchè è importante fare il punto e dare informazioni alle regioni, nel rispetto della massima sicurezza. Sono qui anche per tranquillizzare che oggi in Italia non c’è nessun pericolo” per l’hantavirus. Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute Orazio Schillaci. “L’hantavirus – prosegue – è un virus che ha bassa contagiosità e quindi siamo tranquilli e ci siamo attivati subito. Siamo pronti, ma vogliamo tranquillizzare tutti”.

-foto Ipa Agency-

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