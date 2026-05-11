Internazionali d’Italia, Bellucci eliminato al terzo turno

ROMA (ITALPRESS) – Si ferma al terzo turno il percorso di Mattia Bellucci agli Internazioanli d’Italia 2026. Il tennista di Busto Arsizio, numero 80 del ranking Atp, dopo le vittorie su Burruchaga ed Etcheverry si arrende in due set a Martin Landaluce con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e 47 minuti di gioco. Lo spagnolo, 94esimo della classifica mondiale e reduce dai quarti di finale al Masters 1000 di Miami, avanza agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente della sfida tra Hamad Medjedovic e Mariano Navone.

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