Catanzaro, incidente sulla tangenziale Est tra tre auto: morta una donna

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Incidente sulla Tangenziale Est di Catanzaro: nello scontro tra tre auto una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite.

CATANZARO – Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla strada statale 109 Tangenziale Est a Catanzaro. Il bilancio è drammatico: una donna ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite nello scontro che ha coinvolto tre autovetture. Sul luogo del sinistro è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del Suem 118. I tre feriti, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA POLIZIA DI CATANZARO SUL LUOGO DELL’INCIDENTE NELLA TANGENZIALE EST DOVE È MORTA UNA DONNA.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dei veicoli. Gli agenti della Polizia Stradale sono stati impegnati per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.