Irama lancia il nuovo brano Cabana, un mese prima del debutto a San Siro

Milano, 11 mag. (askanews) – È “Cabana” il nuovo singolo inedito di Irama, in uscita venerdì 15 maggio. Il brano è stato presentato a sorpresa ieri sera durante l’ospitata dell’artista ad Amici, regalando al pubblico un primo assaggio dell’energia che attraverserà l’estate.

Tra i protagonisti più solidi del pop italiano moderno, con 55 dischi di Platino e 6 Oro Irama è uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi.

La sua musica mescola pop, urban e influenze cantautorali, con testi spesso intensi e personali che parlano di amore, fragilità e crescita, tutti elementi che si possono trovare in questo nuovo singolo e in quelli più intimi del suo ultimo album “Antologia della vita e della morte”.

“Cabana” è un brano che unisce libertà e seduzione dentro un immaginario estivo e senza confini. La produzione, dinamica, intreccia sonorità pop con ritmiche latine, creando un groove caldo, coinvolgente e immediatamente riconoscibile.

La voce di Irama accompagna l’ascoltatore in una dimensione fatta di viaggi, notti da ballare e momenti vissuti senza freni. Al centro del pezzo non c’è soltanto la festa, ma anche quella tensione spontanea che nasce tra due persone durante una notte speciale: sguardi che si incrociano, avvicinamenti, distanze, il desiderio di cercarsi tra la musica e la confusione della serata.

“Cabana” diventa così un luogo simbolico, quasi un non-luogo sospeso tra musica, attrazione ed evasione, dove le emozioni prendono il sopravvento e ogni incontro può trasformarsi in qualcosa di unico.”

“Antologia della vita e della morte”, pubblicato lo scorso 17 ottobre, ha esordito al n.1 della classifica di vendita e ora è Disco d’oro.

L’album è un viaggio dentro se stesso, alla ricerca del senso delle cose, della memoria, del tempo che passa e si trasforma.

Dopo una serie di live sold out e due anni di straordinari successi live manca un mese al grande live dell’11 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Irama si prepara a raggiungere uno dei traguardi più iconici della sua carriera.

“Cabana”, insieme ai brani più amati del suo repertorio e a quelli contenuti nel suo ultimo album “Antologia della vita e della morte”, prenderà nuova vita dal vivo in uno show unico prodotto da Vivo Concerti.