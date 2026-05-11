Laura Morante: molto grave quello che accade a lavoratori spettacolo

Sestri Levante, 11 mag. (askanews) – “Non ci sono dubbi che ci si stia impoverendo e che ci sia una forma di indifferenza, se non addirittura di ostilità nei confronti della cultura, del nostro settore in particolare. Io adesso sono dentro a una battaglia quasi persa, ma speriamo che ci sia ancora qualche sviluppo positivo con l’Inps per quanto riguarda le pensioni dei lavoratori dello spettacolo… sono usciti articoli in merito, quindi non mi metto qui a riassumere la vicenda, ma è una vera vessazione, è molto grave quello che sta accadendo ai lavoratori dello spettacolo e in particolare in questo momento ai pensionati dello spettacolo”.Così Laura Morante, durante un’intervista al Riviera International Film Festival su “Quasi Grazia”, il film di Peter Marcias in cui interpreta Grazia Deledda, dal 14 maggio nelle sale, rispondendo a una domanda su cosa ne pensasse del discorso fatto da Matilda De Angelis ai David di Donatello sull’impoverimento culturale in atto nel Paese.