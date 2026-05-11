Mattarella: nuova generazione piena di valori positivi, ispira fiducia

Roma, 11 mag. (askanews) – “La passione questa generazione ce l’ha, anche più di quella precedente, è piena di valori positivi, poi certo devono riversarla verso una strada ma è la loro strada, è nuova, noi possiamo trasmettere valori di convivenza non modelli di comportamento. C’è grande capacità in questi giorni e questo ispira fiducia”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, conversando con Renzo Piano nel corso della visita alla Fondazione presso il Politecnico di Milano.

“Il modo migliore per insegnare è quello descritto da Renzo Piano – ha aggiunto – serve il coraggio di sbagliare, tante scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori, piste improduttive che hanno aperto squarci verso risultati preziosi non previsti. Sbagliare è prezioso, richiede ccoraggio, ostinazione nel ricercare e spesso fa riflettere”.