Ricostruzione a Ischia, vertice a Roma tra il ministro Musumeci e il commissario straordinario Feola

NAPOLI (ITALPRESS) – La ricostruzione post calamità nell’isola di Ischia è stato il tema dell’incontro a Roma tra il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ed il commissario straordinario Marcello Feola, presente anche il capo Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara. E’ stata svolta un’attenta e ampia disamina delle fasi che hanno caratterizzato gli interventi pubblici e privati nei territori colpiti, con particolare attenzione al Piano di ricostruzione e alle necessarie delocalizzazioni. “Ho chiesto al commissario di adottare ogni provvedimento utile ad accelerare le attività programmate -ha dichiarato il ministro Musumeci- e di continuare ad operare nell’ascolto degli Enti locali. L’unico obiettivo è quello di completare in tempi ragionevolmente brevi la ricostruzione e di vigilare affinchè ogni procedura venga gestita nella massima trasparenza”, ha concluso il ministro.

– ufficio stampa Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare –

(ITALPRESS).