Renault, Dacia ed Alpine elettrizzeranno il Salone dell’Auto di Parigi 2026

ROMA (ITALPRESS) – Renault Group conferma la sua fedele e costante presenza al Salone dell’Auto di Parigi che nel 2026 giunge alla 91esima edizione. Dal 12 al 18 ottobre, Renault, Dacia ed Alpine, ma anche Renault Pro+, Marca che riunisce i veicoli commerciali e i servizi Renault destinati agli operatori professionali, accoglieranno i clienti e gli appassionati nel Padiglione 6 del Parc des Expositions di Porte de Versailles, a Parigi. La giornata del 12 ottobre, dedicata alla stampa, darà ai giornalisti e ai content creator francesi ed internazionali la possibilità di incontrare i dirigenti e gli esperti di Renault Group per fare un primo punto sullo sviluppo del nuovo piano strategico futuREady, sette mesi dopo la presentazione. Durante le giornate aperte al pubblico, i 500.000 visitatori attesi potranno scoprire tutte le novità che saranno presentate sui 4 stand del Gruppo ed approfittare delle numerose iniziative intraprese dalle Marche e dagli organizzatori del Salone dell’Auto di Parigi. Impegnata in un nuovo ciclo di crescita, Renault presenterà al Salone dell’Auto di Parigi tutta la nuova gamma elettrificata e gli orientamenti per consolidare la posizione della Marca in Europa. Su uno stand di 2.500 m2, i visitatori potranno scoprire diverse nuove concept car e 22 veicoli elettrificati, per metà 100% elettrici e per metà ibridi.

A corredo del viaggio nel cuore della Marca, l’esperienza immersiva proposta ai visitatori sarà completata da demo tecnologiche, attività e store.

Renault Pro+ esporrà su una superficie di 700 m2 6 veicoli Renault 100% elettrici, tutti assemblati in Francia negli stabilimenti del Gruppo dedicati ai veicoli commerciali. La Marca presenterà, in particolare, la nuova generazione di veicoli commerciali compatti 100% elettrici: Nuovo Trafic E-Tech Electric ed alcuni suoi derivati destinati a vari allestimenti, come Trafic E-Tech Electric nelle versioni telaio e pianale cabinato. Renault Pro+ porrà l’accento anche sui nuovi servizi pensati per garantire agli operatori professionali una mobilità sempre più efficiente e più responsabile nello svolgimento della loro attività.

Marca nota per l’offerta del miglior rapporto qualità-prezzo-prestazioni, Dacia presenterà 10 veicoli su uno stand di 900 m². Questi modelli tutti elettrificati – elettrici o ibridi – dimostreranno la capacità della Marca di accelerare il processo di elettrificazione della gamma, pur restando fedele al suo DNA improntato ai concetti di essenzialità ed accessibilità.

Tra questi, i visitatori potranno scoprire Striker, modello multi-energia del segmento C il cui reveal è previsto nel prossimo giugno, simbolo dell’offensiva di Dacia in un segmento chiave del mercato. Questo appuntamento offrirà alla Marca l’opportunità di riconfermare i pilastri che ne costituiscono la propria unicità: competenza riconosciuta nel settore dei 4×4 accessibili e leadership incontestata delle soluzioni GPL.

Sostenuta da una gamma ben strutturata, coerente e in espansione, Alpine approfitterà di questa vetrina per mettere in risalto la sua crescita e condividere con clienti acquisiti e potenziali, ma anche fan, la sua visione: costruire un brand sportivo alto di gamma, in grado di fondere prestazioni, innovazioni tecnologiche ed elettrificazione, capitalizzando sul proprio patrimonio.

Il brand avrà l’occasione di presentare diverse novità, tra cui i nuovi principi stilistici della prossima generazione dell’iconica Alpine A110.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

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