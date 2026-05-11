Tecnici di laboratorio, la Fno Tsrm e Pstrp richiama l’attenzione sul pieno riconoscimento della professione: indennità di rischio e specificità nel nuovo CCNL

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) e la Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico (Tslb) richiamano l’attenzione delle Istituzioni sulla necessità di valorizzare pienamente il ruolo, le responsabilità e le condizioni operative del profilo professionale del Tslb, anche nell’ambito del rinnovo del CCNL Comparto sanità in discussione nei prossimi giorni.

I Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, si legge in una nota, “operano quotidianamente in contesti caratterizzati da esposizione a rischio chimico-biologico, gestione di campioni potenzialmente infettivi e utilizzo di sostanze pericolose rappresentano il motore essenziale della diagnosi e della prevenzione; dalla precisione e dalla rapidità del loro operato deriva la correttezza di ogni decisione clinica, specialmente nei percorsi DEA e nei casi di emergenza-urgenza. Eppure, attualmente, questa categoria è stata esclusa da indennità che diversamente sono riconosciute ad altri profili sanitari”. In tale quadro, la Federazione nazionale “ritiene necessario superare l’attuale disallineamento contrattuale, prevedendo strumenti idonei a riconoscere in modo stabile e proporzionato il rischio professionale, il disagio operativo e la gravosa responsabilità connessa alla validazione del dato diagnostico”. La Fno Tsrm e Pstrp “è pronta al confronto tecnico, nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle competenze, per definire criteri e modalità di riconoscimento delle specifiche indennità e per tutelare la dignità economica di migliaia di professionisti che garantiscono la sicurezza delle cure e la tenuta del Servizio sanitario nazionale”.

– foto ufficio stampa Fno Tsrm e Pstrp –

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