Calcio, Maurizio Mariani arbitrerà la finale di Conference League

Roma, 12 mag. (askanews) – L’italiano Maurizio Mariani arbitrerà la finale di Conference League, in programma il 27 maggio a Lipsia tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Italiani anche gli assistenti, Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, e gli addetti al Var, Marco Di Bello e come assistente Daniele Chiffi.

La Uefa ha poi designato il tedesco Daniel Siebert come direttore di gara della finale di Champions, Psg-Arsenal, del 30 maggio a Budapest.

La finale di Europa League, Friburgo-Aston Villa il 20 maggio a Istanbul, sara’ diretta dal francese Francois Letexier. Per la finale di Champions femminile, Barcellona-Olympique Lione del 20 maggio a Oslo, sara’ diretta dalla svedese Tess Olofsson.